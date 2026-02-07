¿Che Copete o Monse Jerez?: Así les fue en rating a los Festivales de Parral y San Felipe este viernes 6 de febrero

Este fin de semana la televisión chilena se juega un verdadero duelo festivalero. Dos eventos nacionales compiten por la sintonía, con Canal 13 y Chilevisión apostando fuerte desde distintos puntos del país.
Por un lado, Canal 13 transmite el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe, mientras que Chilevisión hace lo propio con el Festival Vibra Fest de Parral, desde la Región del Maule. Ambos certámenes arrancaron con potentes parrillas artísticas.
Así les fue en rating a los Festivales de Parral y San Felipe este viernes 6 de febrero
En la primera noche del festival de San Felipe, se subieron al escenario Alanys Lagos, Monse Jerez y Tomo Como Rey. Por otro lado, en Parral, el público disfrutó de las presentaciones de Francisca Valenzuela, Ernesto “Che Copete” Belloni y Loyaltty.
También podrías leer en tu Radio Corazón: «Le baja mucho el perfil al programa»: Claudio Valdivia se lanzó con todo contra confirmado para segunda temporada de Fiebre de Baile
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.