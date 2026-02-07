¿Che Copete o Monse Jerez?: Así les fue en rating a los Festivales de Parral y San Felipe este viernes 6 de febrero

Este fin de semana la televisión chilena se juega un verdadero duelo festivalero. Dos eventos nacionales compiten por la sintonía, con Canal 13 y Chilevisión apostando fuerte desde distintos puntos del país.

Por un lado, Canal 13 transmite el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe, mientras que Chilevisión hace lo propio con el Festival Vibra Fest de Parral, desde la Región del Maule. Ambos certámenes arrancaron con potentes parrillas artísticas.

Así les fue en rating a los Festivales de Parral y San Felipe este viernes 6 de febrero

En la primera noche del festival de San Felipe, se subieron al escenario Alanys Lagos, Monse Jerez y Tomo Como Rey. Por otro lado, en Parral, el público disfrutó de las presentaciones de Francisca Valenzuela, Ernesto “Che Copete” Belloni y Loyaltty.

En cuanto al rating, la noche del viernes tuvo un claro ganador. Chilevisión se quedó con el primer lugar gracias al Festival Vibra Fest de Parral, que entre las 22:00 y las 01:36 horas logró un promedio de 526 mil personas por minuto. Más atrás apareció Canal 13, con el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe, que alcanzó un promedio de 406 mil espectadores por minuto en el mismo bloque horario. El tercer lugar fue para Mega, con 250 mil personas, mientras que TVN cerró la tabla con un promedio de 218 mil espectadores por minuto. La competencia sigue esta noche. En Parral, por las pantallas de Chilevisión, se presentarán La Noche, Memo Bunke y Movimiento Original. En paralelo, desde San Felipe, Canal 13 transmitirá los shows de Los Jaivas, Mauricio Flores y La Combo Tortuga.

