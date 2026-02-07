Desde el género urbano hasta Miss Universo: Confirman a estas figuras nacionales e internacionales para el jurado del Festival de Viña 2026

Desde la señal televisiva revelaron la lista completa de los 8 jurados, donde se mezclan figuras de la música, la televisión, el periodismo y hasta una Miss Universo.

Uno de los primeros nombres confirmados fue el del periodista Juan Manuel Astorga, uno de los rostros informativos de Mega, y sus señales de radio.

A él se suma la actriz Sigrid Alegría, recordada por sus roles en teleseries, pero que además tiene un fuerte vínculo con la música al integrar el grupo folclórico Sigrid y Los Claveles.

También estará Rodrigo González, más conocido como el “Pelao”, un reconocido locutor de radio.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien será parte del jurado y marcará un verdadero hito en la historia del Festival.

Desde el mundo musical, Mega confirmó a la soprano chilena Verónica Villarroel, con una larga trayectoria en la ópera, y a Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, quien ya conquistó al público en el Festival de Viña 2024. Y también, será parte de la parrilla para esta edición.

Finalmente, el género urbano también tendrá lugar. Los elegidos fueron Pablo Chill-E y Milo J, dos artistas jóvenes que lograron posicionarse rápidamente como referentes del urbano chileno y argentino, respectivamente. Además, también se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara, con su show propio.