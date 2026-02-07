Desde el género urbano hasta Miss Universo: Confirman a estas figuras nacionales e internacionales para el jurado del Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 comienza en solo un par de semanas, desde el domingo 22 de febrero hasta el viernes 27.
Dentro de cada edición, hay un espacio que nunca pasa desapercibido: las competencias folclórica e internacional. A lo largo de los años, Viña ha puesto especial énfasis en esta instancia y, sobre todo, en quienes toman la decisión final: el jurado del Festival.
Hace algunos días, Cecilia Gutiérrez ya había adelantado algunos nombres que sonarían fuerte para este rol. Ahora, fue el propio Mega, canal organizador, el que salió a confirmar de manera oficial el jurado de esta edición.
Confirman a estas figuras nacionales e internacionales para el jurado del Festival de Viña 2026
