«Llevo la mitad de la vida en esta»: Rafa Araneda se sinceró sobre su delicada enfermedad autoinmune

El Rafa Araneda es actualmente uno de los comunicadores más reconocidos de la televisión chilena. No por nada vuelve a ponerse al frente del Festival de Viña del Mar, el evento musical más importante del país.

En la tradicional conferencia de prensa previa al inicio del certamen, el animador sorprendió al compartir un aspecto muy personal: su estado de salud.

Rafa Araneda se sinceró sobre su delicada enfermedad autoinmune

En conversación con Página 7, tras la instancia con los medios, reveló el diagnóstico que arrastra desde hace años.

«Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides».

El conductor detalló que actualmente se encuentra en un proceso de búsqueda de alternativas para mejorar su condición: «Estoy llegando a un nivel, donde el que me aumente la cantidad de dosis del remedio, no me está generando mejoría, entonces estoy buscando alternativas», señaló.

En esa misma línea, comentó que el frío ha sido parte de esa exploración: «En esa búsqueda aparece el frío, y he sentido algunos cambios, espero que me vaya bien con eso».

Rafa Araneda también precisó que convive con esta enfermedad desde hace años: «Esto fue hace muchos años, 25 años. Llevo la mitad de la vida en esta«.

Finalmente, reflexionó sobre su decisión de complementar el tratamiento tradicional con otras terapias: «Veo que mi solución ha sido que el médico me aumente la dosis; entonces, cuando empiezas a leer y a aprender, te das cuenta que en una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy», cerró el animador, justo en la antesala de una nueva edición del Festival de Viña.

