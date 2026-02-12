«Y si le dan trabajo en la televisión chilena es porque no tiene filtro y todo el mundo la ve como una ridícula, no porque sea la periodista»

¡No se guardó nada! En la reciente edición de El Internado, una dinámica hizo que ardiera troya al interior del encierro.

Quien se lanzó con todo fue Luis Mateucci, que aprovechó la situación para lanzarse contra Daniela Aránguiz, su ex pareja.

Luis Mateucci arremete contra Daniela Aránguiz en El Internado

La actividad, comandada por Fernando Godoy, trataba de reaccionar a lo que se hablaba de los participantes fuera del encierro.

Sobre Mateucci, le mostraron un titular de una declaración de Aránguiz en su contra.

«A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities», decía la noticia.

El argentino no guardó silencio y respondió rápidamente: «No me sorprende para nada, dijo cada barbaridad. Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme. El dinero no le falta, ella entró a recuperarme, no a hacer un reality, es de las que dijo que nunca entraría a un reality y ahí estuvo», lanzó.

Asimismo, aprovechó de mandarle un mensajito a la panelista de TV+. «Creo que ya es hora de que me olvide y que sea feliz con lo que tiene porque cuando a mí me mencionan a ella, hablo bien de ella, lo que sí hizo toda la vida fue vivir del marido, pero nada más», mencionó.

«Y si le dan trabajo en la televisión chilena es porque no tiene filtro y todo el mundo la ve como una ridícula cuando se expresa de las personas, no porque sea la periodista o haya estudiado algo», arremetió el modelo.

