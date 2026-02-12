Entregan nuevos antecedentes sobre salud de querido periodista tras sufrir infarto: «Estaremos informando…»

La comunidad de Magallanes reaccionó con preocupación esta semana luego de que se confirmara que el periodista Patricio Mladinic Centurione sufrió un infarto.

ITV Patagonia dio a conocer la información, medio donde el comunicador ha desarrollado gran parte de su carrera. El episodio de salud generó gran inquietud entre los televidentes, que lo siguen hace muchos años.

Ante la ola de mensajes y muestras de apoyo, la familia de Mladinic publicó un comunicado para actualizar su estado.

«Queremos agradecer sinceramente toda la preocupación y las muestras de cariño hacia Patricio en este difícil momento que está viviendo, tras haber sufrido un infarto agudo al miocardio el día de ayer”, señalaron.

En el mismo texto, entregaron detalles sobre su condición actual: “En nombre de Patricio y de toda nuestra familia, les agradecemos profundamente cada mensaje, oración y gesto de apoyo. Les estaremos informando cómo continúa».

En la zona más austral del país consideran a Patricio Mladinic una figura emblemática de las comunicaciones. Hace solo algunas semanas celebró 50 años de trayectoria, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la televisión regional, según consignó ADN.

Ola de mensajes de apoyo a Patricio Mladinic en redes sociales

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes para el periodista.

«Don Patito si ve una luz no la siga,vemos ITV solo por usted que se recupere pronto», «Gracias por la información, Patito es muy querido por todo Magallanes y esperamos que se recupere pronto!», «Que se recupere pronto!! Es tan buena persona…lo queremos mucho!! Lo esperamos y extrañamos!» y «Las mejores energías para la.pronra recuperación del Patito. Tan querido por todos», fueron otros de los mensajes que reflejan el cariño de la audiencia.

También puedes leer en Radio Corazón: Gisella Gallardo se sincera luego de diagnóstico de cáncer de Mauricio Pinilla: Se vivió emotivo momento en Hay que decirlo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google