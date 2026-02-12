¿Sin regalo aún? Estás son las mejores opciones para sorprender a tu pareja este 14 de febrero

Ya quedan pocos días para el 14 de febrero y las dudas de que regalar crecen, aquí en corazón te contamos lo cinco mejores regalos. Uno de los regalo más típicos y que salvan a la hora de no saber que regalar son los chocolates. Este alimento que por cierto lo consideran afrodisíaco, lo puedes encontrar en distintas versiones y precios.

Otro regalo clásico para estas fechas son las flores o plantas, si quieres darle algo de valor puedes regalarle una rosas rojas que significan amor profundo. Tulipanes para una declaración de amor o unos girasoles para demostrar lealtad.

Igualmente, los tragos o bebidas alcohólicas son una buena opción, sobre todo para comenzar a entrar en confianza. Entre las bebidas más cotizadas están las cervezas, whisky, pisco, ron, un buen espumante o vino, siempre es bien recibido. Si tu pareja le gustan los tragos dulces puede optar por cocteles listos como piña colada, caramelo o mango sour. Pero si tu pareja no bebe, tienes como opción hacer una tabla de picar con sus alimentos favoritos para compartir con jugos o bebidas. Lo básico para un buena tabla es tener tipos de queso, jamón, papas, galletas, frutos secos, mermeladas y frutas como uvas o frutos rojos.

Regalos para compartir en pareja

Ahora bien, si quieres vivir una experiencia romántica en conjunto puedes ver estas opciones. Si quieren tener más privacidad una cena romántica en casa ambientados con velas aromáticas o si desean salir de la rutina, recorrer las calles de Santiago de noches como por el Barrio Italia, Bellavista, Lastarria o Brasil.

Otra opción es un escapada, el día de los enamorados justo cayo en fin de semana y arrendar un Airbnb es una experiencia que los ayudara a cambiar de aires. Visitar las playas de Viña del Mar o el patrimonio cultural de Valparaíso por este finde semana puede salir desde los $20k a $50k o arrendar cabañas en la naturaleza en el famoso Cajón del Maipo desde los $40 mil pesos.

