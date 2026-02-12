Gisella Gallardo se sincera luego de diagnóstico de cáncer de Mauricio Pinilla: Se vivió emotivo momento en Hay que decirlo

Una impactante noticia reveló Mauricio Pinilla relacionada a su estado de salud. El ex artillero de la roja dio a conocer que padece cáncer de piel, con diagnostico a fines de 2025.

Fue en conversación con «Marca Personal» de la Metro TV donde entregó detalles de su enfermedad: «Les voy a contar también un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica. Me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel», señaló.

Gissella Gallardo rompe el silencio en Hay que Decirlo tras diagnóstico de cáncer de Mauricio Pinilla

Luego de dar a conocer su enfermedad, Gisella Gallardo llegó a trabajar a Canal 13. Tras la revelación de su esposo, decidió hablar al respecto.

«Es un proceso que estamos viviendo como familia desde algún tiempo. No es fácil, pero existe mucho apoyo y contención de parte de nuestro círculo íntimo. Gracias a Dios este tratamiento va bien encaminado, y seguimos confiando en Dios que no va a pasar a mayores», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Mauricio es un hombre súper fuerte, y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas cosas. Nosotros como familia lo vamos a apoyar siempre».

Asimismo, se refirió al momento de recibir la noticia. «Cuando él recibe el diagnóstico, con miedo lo recibimos, con pena, con rabia… los niños sobre todo, porque para ellos la palabra cáncer significa muerte, por lo de mi papá», confesó.

«Ha sido muy difícil porque estamos hablando de esta etapa de superar las adicciones y ahora viene esta etapa de la enfermedad, entonces ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo descansamos?», continuó la comunicadora.

Luego de las palabras, su compañero, Willy Sabor, no aguantó las lágrimas y la misma Gisella fue quien lo contuvo en plena emisión del programa.

«Lo increíble es que vienes a trabajar como si nada», le dijo su compañero con mucha emoción.

