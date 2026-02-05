¡Un cambio en las cartas! Latife Soto impacta con nueva predicción sobre los humoristas del Festival de Viña 2026: «Despierta el monstruo»

En las últimas horas, Latife Soto reapareció en el programa de Mega «La Hora de Jugar», donde sorprendió a los televidentes con nuevas predicciones relacionadas a los humoristas que se presentarán en el Festival de Viña 2026.

Cabe destacar que hace algunos meses la tarotista ya había lanzado las cartas y se había referido a la performace de los encargados del humor.

¿Qué dijo Latife Soto anteriormente sobre los humoristas?

En aquella ocasión, comentó que Pastor Rocha sería el número sorpresa, mientras que Piare con P sería pifiada por el «monstruo».

Sin embargo, recientemente impactó con otra predicción, asegurando que a semanas de Viña, el panorama ha cambiado.

La tarotista fue enfática: Asskha Sumathra, Rodrigo Villegas, Stefan Kramer y Pastor Rocha tendrán buena participación.

No obstante, un cambio llamó la atención en su predicción. Resulta que anteriormente se había referido a Esteban Düch como el artista «revelación» y ahora esto podría cambiar.

«Ellos tienen otro humor, pero lo bueno de él es que ya se ha mezclado con los chilenos y entiende lo que nos hace reír. Se acercó a nuestras costumbres, entonces toda esa chispa caribeña le va a servir. Al principio va a estar al revés, pero va a terminar en la posición que le corresponde», explicó la guía espiritual.

Siguiendo por esa línea, explicó durante el programa que le irá bien, pero no será para nada fácil.

Por otro lado, respecto a Piare con P, comentó que podría revertir las pifias y realizar una limpia presentación.

«Despierta el monstruo. Ella va a entrar bien, como una joya brillante, pero aquí se ve que ella por debilidad podría caer. Tiene que no enganchar con eso (las pifias), tiene que sacar su magia de adentro», explicó.

«Puede enganchar con la gente si no se pone nerviosa. Que siga con su rutina», concluyó Latife Soto.

