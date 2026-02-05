A días de su presentación en Chile: Kali Uchis cancela show en Argentina causando controversia entre sus fanáticos

Kali Uchis viene por segunda vez a la capital después de casi tres años de su primera aparición en Lollapalooza en 2023. Actualmente, su tour tiene como objetivo promocionar su quinto álbum titulado «Sincerely», que cuenta con alrededor de 14 canciones.

Las entradas las puedes encontrar en PuntoTicket y sus precios van desde los $38.000 mil hasta los $108.000 mil pesos. Aunque, la mayoría están agotadas, aun puedes conseguir las tuyas en platea alta, cancha general y cancha frontal.

En su tour latinoamericano la artista pasara por Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, la gira comenzará el 8 de febrero del 2026 en Sao Paulo, Brasil y terminará en México el 25 de febrero.

¿Qué pasó en Argentina?

Su show confirmado para el día 10 de febrero 2026 en Buenos Aires, Argentina fue cancelado recientemente. La artista a través de sus redes sociales: «Un abrazo a mis Kuchis de Argentina. Lamento la cancelación del show en su país y eso si fu fuera de mi control».

«Los demás show en Latam están 100% seguros y ustedes más que bienvenidos de disfrutar con nosotros en otro país si tengan la oportunidad«, señaló.

Esto último fue lo que causo controversia entre los fans, debido a que además se desconoce la razón de la repentina cancelación del concierto en el país vecino.

Ante los diversos comentarios de molestia por parte de los fans, la artista respondió con un post con la siguiente frase «Por favor, no sean groseros conmigo, porque luego los trato peor y no me gusta ser así».

