«Empecé a ver puntitos…»: Preocupación por querido creador de contenido que se descompensó en concierto

Este viernes fue el concierto de Korn en el Parque Estadio Nacional, donde miles de fanáticos llegaron para disfrutar del esperado show. Entre ellos estuvo el creaddor de contenido Otakin, que terminó siendo atendido en la carpa médica tras sufrir una descompensación en medio del concierto.

El momento quedó registrado en las redes sociales del influencer, quien compartió varios videos desde el recinto, mostrando que logró ubicarse muy cerca del escenario para ver a la banda. Así como también, como los guardias lo ayudaron a salir de la multitud en su delicado estado de salud.

Preocupación por Otakin tras descompensarse en concierto

En sus historias de Instagram, mostró como logró llegar hasta adelante de la cancha, para quedar cerca del show: “Estamos dando la vida conch…”, comentó.

Sin embargo, luego mostró como tuvo que salir y ser atendido en la zona de atención médica. Esto, porque el creador de contenido empezó a sentirse mal en medio de la aglomeración, al punto de descompensarse, por lo que tuvo que ser retirado del lugar por personal de seguridad.

“Como corresponde, quedé corneta, aquí estamos”, comentó el influencer ya desde la carpa de urgencias. En ese momento, la enfermera explicó que sufrió un alza de presión, alcanzando los 146/84 mm Hg.

Además, Otakin compartió algunos registros del momento en que fue sacado del sector del concierto, tomándose la situación con humor pese al susto.

Eso sí, luego de ser atendido, el creador de contenido regresó a la explanada del Parque Estadio Nacional para seguir viendo el show de Korn.

Durante la mañana de este sábado, comentó un poco más sobre su estado de salud, y explicó lo que pasó tras el episodio: “Estoy bien, no hice nada. Solo empecé a ver puntitos, porque estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó”, cerró.

También puedes leer en tu Radio Corazón: «Se lo merece»: Mauricio Pinilla reaccionó a la supuesta nueva relación de Gissella Gallardo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google