Latife Soto y su predicción sobre los humoristas que se presentarán en El Festival de Viña 2026: «La sorpresa será él» y «pifias»

Latife Soto no ha parado y volvió a lanzar las cartas. La tarotista entregó una predicción sobre los humoristas que se presentarán en El Festival de Viña y entregó detalles de cada uno en la reciente edición de Plan Perfecto.

Para comenzar, habló sobre Stefan Kramer. “Me da la impresión que él para la Teletón quería hacer unos personajes que no pudo hacer, y esos personajes son de la contingencia política. Él va a usar mucha tecnología y se va a mostrar hablando como esas personas. Hay personajes nuevos, gente que ha dado que hablar mucho que hablar en la contingencia”, partió diciendo.

Además, agregó que «Para él es un juego hacer estas imitaciones y va a caer súper bien, se va a posicionar bien en el escenario”

Quien también sacará aplausos será Rodrigo Villegas. “Su escritor está trabajando mucho para presentar algo bastante bueno en Viña. Él se ha preparado y va a bailar en Viña, le va a ir súper bien», señaló.

Siguiendo por esa línea, se refirió a la presentación de Esteban Düch, quien es uno de los números esperados luego del fracaso de su compatriota George Harris.

“Con él, todo va a ser una fiesta. Es una persona iluminada y hace reír de verdad. Va a andar todo bien», indicó en el programa de CHV.

Respecto a Asskha Sumathra, ganadora del programa Coliseo, Latife reveló que tendrá un gran debut en la Quinta Vergara.

“Dicen (refiriéndose a las cartas) que le va a ir bien. Ella es como un personaje, entonces todo lo que cuenta tiene que ver con su personaje. A algunos les va a sorprender agradablemente el personaje”, explicó.

¿Habrá pifias en el Festival de Viña del Mar 2026?

En ese contexto, la guía espiritual sorprendió con su vaticino sobre Piare con Pe.

“Yo no lo veo como un gran éxito; cumple con el tiempo que le dan. En algunos minutos va a hacer reír y en otros va a estar marcando sus tiempos. Puede haber sus pifias”, fueron sus palabras.

Para cerrar, presagió un buen show del Pastor Rocha. «Será la sorpresa. Va a mostrar todo lo que tiene que mostrar, se van a reír a carcajadas», concluyó.

