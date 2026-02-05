Revelan a los primeros nombres confirmados para la próxima temporada de Fiebre de Baile

¡Y terminó! En la noche del 4 febrero, se vivió la gran final de Fiebre de Baile. La instancia se realizó en el Movistar Arena, con público, coreografías de primer nivel y presentaciones de artistas nacionales.

Vale destacar que el estelar de Chilevisión regresó a pantalla luego de 13 años, y lideró en raiting mientras se emitía.

La gran ganadora fue Skarleth Labra, quien se quedó con la corona tras votación popular. Además, en el podio la acompañó Gabriel Urzúa y Princesa Alba.

Chilevisión adelanta detalles sobre la próxima temporada de Fiebre de Baile

En medio de la emisión, adelantaron detalles sobre la próxima temporada de Fiebre de Baile, que tendrá como fecha inicial el próximo 2 de marzo.

¿Quiénes son los confirmados? Desde la señal entregaron los primeros nombres que estarán en la nueva edición del estelar.

Vale Roth, Betsy Camino, Junior Playboy, Botota Fox y Fran Maira. Además, Francisca García-Huidobro será jurado.

Skarleth Labra es la ganadora de Fiebre de Baile

Skarleth Labra, una de las favoritas de la temporada, logró quedarse con el primer lugar del programa de Chilevisión.

La magallanica logró el 43% de los votos. Con ese resultado, se llevó 20 millones de pesos y un viaje para dos personas.

La performance de la ex chica reality fue alabada por el jurado. “Esto no es solo para mí, sino que también a todas las personas que me apoyaron, a todas las personas que comentaron, que me defendieron, que votaron por mí, de verdad les agradezco de todo corazón», agradeció.

“Ha sido una experiencia hermosa, que me hizo crecer como persona, como bailarina y estoy inmensamente agradecida, que hermoso, nunca pensé haber ganado algo así y nunca pensé vivir una experiencia así”, concluyó la ganadora.

