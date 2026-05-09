Tras la salida de Julio César Rodríguez: Confirman al rostro de Chilevisión que se unirá al matinal

Chilevisión confirmó que desde el próximo 25 de mayo “Contigo en la mañana” tendrá una importante renovación en su formato de conducción, con la incorporación oficial de un nuevo rostro del canal, que pasará a la conducción del espacio.

Hablamos de uno de los periodistas más reconocidos del canal, Roberto Cox. Su llegada busca fortalecer el espacio matutino tras la salida de Julio César Rodríguez. Desde entonces, el programa ha sido liderado por Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia, junto a la meteoróloga Allison Göhler.

Confirman al rostro de Chilevisión que se unirá al matinal

Roberto Cox ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de prensa de Chilevisión, destacando por la conducción de “Chilevisión Noticias AM” y por su trabajo en coberturas internacionales de alto impacto, como el caso de Narumi Kurosaki en Francia y la crisis en Venezuela.

Sobre este nuevo desafío, el periodista comentó: “Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo; estoy feliz de poder incorporarme a un grupo de profesionales que estimo, admiro y que cada mañana da lo mejor de sí para acompañar a los televidentes”.

“Seguro seremos un buen complemento”, cerró al respecto.

Eso sí, la decisión también sorprendió porque en distintos programas de espectáculos se daba prácticamente por hecho que el nuevo rostro del matinal sería Julián Elfenbein. El conductor actualmente está a cargo de “¿Cuánto vale el show?”, programa que saldrá de pantalla el próximo mes debido a la transmisión del Mundial.

Pese a esto, no será parte del equipo, y por el siguiente mes, hasta el momento, no saldrá en las pantallas de Chilevisión.

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