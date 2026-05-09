«Se lo merece»: Mauricio Pinilla reaccionó a la supuesta nueva relación de Gissella Gallardo

Mauricio Pinilla rompió el silencio y se refirió por primera vez al supuesto nuevo romance de su exesposa, Gissella Gallardo. Cabe recordar que hace algunos días la panelista de Hay que decirlo confirmó públicamente que ambos se encuentran separados desde fines del año pasado.

Tras esta separación, la prensa de espectáculos aseguró que ambos ya habrían encontrado el amor en otra pareja. Por su parte, Gissella Gallardo fue vista en una cita, lo que hizo saltar las alarmas.

Mauricio Pinilla reaccionó a la supuesta nueva relación de Gissella Gallardo

De entrada, en Hay Que Decirlo, Gissella Gallardo reveló: “Es verdad que estoy separada desde octubre-noviembre del año pasado. Después de eso, decidimos seguir viviendo juntos hasta principios de este año, y hace como un mes y medio le digo a Mauricio que cada uno siguiera su camino”, explicó, y además, anunció que dejará la casa que compartía con el exdelantero.

En medio de este escenario, distintos programas de farándula aseguraron que ambos ya estarían rehaciendo sus vidas sentimentales. De hecho, Gissella Gallardo fue vista saliendo de una fiesta tomada de la mano junto al empresario José Alfredo Rivas.

Consultada sobre los rumores, Gissella Gallardo negó estar en una relación formal, aunque reconoció: “es un amigo que estoy conociendo, estoy conociendo a otros amigos también”.

Posteriormente, el programa Primer Plano conversó con Mauricio Pinilla para conocer su reacción frente al quiebre y las especulaciones sobre una nueva pareja de su exesposa.

Respecto al proceso de divorcio, el exfutbolista respondió escuetamente: “Esos son temas personales que estamos viendo nosotros”.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente sobre el supuesto nuevo romance de Gissella, Pinilla respondió con tranquilidad: “Que sea feliz, se lo merece”.

Leer también: «No sé si ustedes son hue… son tontos»: Marcelo «Chino» Ríos explotó en vivo contra programa de farándula tras polémica pregunta

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google