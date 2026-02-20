Gissella Gallardo reveló la indiferencia del círculo cercano de Mauricio Pinilla luego de compleja situación: «Y eran amigos, amigos»

La pareja de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, comentó la compleja situación que vive el exfutbolista después de que hace unas semanas fuera diagnosticado con cáncer de piel. A esto se le suma que esta semana se diera a conocer que el exjugador se declaró en quiebra. Asimismo, para poder saldar su deuda, la justicia ha decidido subastar 16 bienes y propiedades del exdeportista.

Por otro lado, su pareja Gissella Gallardo habló sobre los temas que afectan al exjugador. «Han sido días duros, no te voy a mentir. Más allá de lo que se publica, en la casa se siente. Mauricio está afectado por todo lo que ha pasado y también por los errores que reconoce. Pero hoy es prioridad su salida. Está en tratamiento, enfocado en salir adelante y eso es lo más importante. Sin salud no hay nada más que sostener», expresó Gissella en conversación con LUN.

La panelista indicó que ha visto al exfutbolista afectado por todas las situaciones que está pasando actualmente. «No es fácil ver cómo se cuestiona todo lo que hizo o dejó de hacer». Además, señala que el estar en problemas judiciales y financieros no es menor.

Asimismo, también se refirió a que para ella esto no es una carga, sino que es parte de su responsabilidad con su familia, comentando: «Siento que soy el pilar de mi familia».

Indiferencia de los cercanos de Mauricio Pinilla

Por otro lado, la panelista en el programa ¡Hay que decirlo! señaló cuándo comenzaron con sus problemas. Mauricio Pinilla intentó contactar a cercanos para pedir ayuda con su situación. «Por ejemplo, cuando nos quedamos sin su auto, él le escribió a un par de personas como ‘oye, me das el contacto de… para ver si quieren hacer una colaboración’. Nunca respondieron» expresó.

«Y eran amigos, amigos… pero bueno, nosotros vamos a salir adelante y ya está», destacó la panelista en el programa.

