Valentina Roth es confirmada para Fiebre de Baile: Habló sobre su regreso a la televisión y su mediática relación amorosa

Valentina Roth vuelve a Fiebre de Baile tras 16 años desde su última aparición. Esto se dio a conocer cuando se presento en la final del programa en el Movistar Arena.

Además, de ser confirmada para el programa, se sinceró y comentó sobre su nueva oportunidad en el amor con el padre de sus hijas Miguel de la Fuente.

En la entrevista con el medio Página 7, comentó el porqué de su regreso: «¿Le tengo mucho cariño a Fiebre de baile, la última vez fue como a los 18 o 19 años. Fui como la pionera en probar el Aquadance, el ‘Bajo la lluvia'».

La ex chica Calle 7 añadió: «Me voy a poner a prueba a ver cómo estoy, si aguanta la rodilla, aguanta la espalda. Quiero estar más relajada, tomármelo con más humor, más tranquila y no estresarme tanto».

Igualmente, la bailarina a través de sus historias de Instagram dio el mensaje de que no quiere estar en polémicas.

«A mí no me metan en ni un problema, de verdad. O sea, que peleen solos y ya, pero yo ya no estoy para esa h… y si alguien quiere pelear conmigo, no. Que le vaya bien, que hable con la mano», señaló.

Situación sentimental con Miguel de la Fuente

Por otro lado, Valentina Roth no solamente comento sobre su regreso, sino que hablo sobre su relación con el padre de sus hijas. «No nos hemos separado legalmente, pero casi. Peleas de pareja que avanzan un poco».

Asimismo, añadió que esto no es parte de algún tongo: «Si nunca inventé uno en mi peor momento, ¿ahora que estoy en mi mejor momento voy a andar inventando? ¡Olvídalo!, nos quisimos dar otra oportunidad y no me arrepiento de nada porque estamos muy bien. De hecho, maravilloso».

Cabe destacar que, el año pasado existieron diversos rumores de infidelidades en su relación con el dentista, que fue desmentido por la misma Valentina.

