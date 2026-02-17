¡Día de la Cumbia Chilena 2026! Quinta Normal será epicentro de la gran fiesta tropical: ¿Cuándo es y qué artistas se presentarán?

Chile se prepara para vivir una nueva jornada histórica con la celebración oficial del Día dela Cumbia Chilena, una iniciativa que busca reconocer el valor emocional, cultural e histórico de este género que forma parte de la identidad popular del país.

El origen de esta historia se remonta a 1962, año en que nace la Sonora Palacios. Con ella surgen las dos primeras cumbias 100% chilenas: «El Caminante» y «La Mafafa«. Ese fue el punto de partida de un movimiento que no ha dejado de crecer y evolucionar, acompañando a distintas generaciones a lo largo del territorio nacional.

El legado también se proyecta a través del trabajo inspirado por Marti Palacios y la fundación que lleva su nombre, la cual impulsa la educación artística como herramienta de transformación social. La misión apunta a promover la cultura popular y abrir oportunidades reales para niños, jóvenes y adultos que sueñan con desarrollarse en la música.

Día de la Cumbia Chilena: fecha, lugar y artistas

La segunda edición del Día de la Cumbia Chilena se realizará el sábado 28 de febrero en Quinta Normal. El evento será una fiesta popular en plena calle, con el cierre de San Pablo entre Santa Genoveva y Radal, y un escenario central en Pedro León Ugalde. El acceso será masivo y gratuito desde las 17:00 horas hasta las 00:00 horas, a pasos del metro Gruta de Lourdes (Línea 5).

Este es el listado de grandes artistas que dirán presente en el Día de la Cumbia Chilena:

Nina La que Brilla

Karla Melo

La Shinculpa

La Noche

La Mary

Amerikan Sound

Paula Rivas

El bloque 8

Y claramente, los anfitriones, La Sonora Palacios. Este día es una gran celebración, que junto a Radio Corazón, busca convocar a miles para festejar la identidad de la música tropical chilena.

