Populares rostros se sumarán a Contigo en la Mañana por transmisión especial del Festival de Viña del Mar

El matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana tendrá una emisión especial para la transmisión del Festival de Viña 2026.

Esta tendrá como inicio el día sábado 21 y domingo 22, precisamente antes que el espectáculo abra el telón. Sin embargo, anunciaron nuevos fichajes que acompañarán a Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui.

Las figuras que serán parte de la transmisión especial de Contigo en la Mañana

Este listado parte con Antonella Ríos, que pasará desde Zona Latina hasta Chilevisión durante la emisión del certamen.

Por otro lado, el fichaje bomba de la temporada es uno de los rostros más controversiales del último tiempo. Se trata de Vasco Moulian, quien llega luego de la exitosa temporada de Fiebre de Baile.

A ellos se suma el diseñador Miguel Ángel Guzmán, con el objetivo de comentar la Gala del Festival de Viña y entregar su experiencia en el mundo de la moda.

Por último, se une uno de los creadores de contenido más comentado en redes sociales. Danilo 21, nueva cara de la farándula, quien comenzó en redes sociales y actualmente forma parte del programa Primer Plano de Chilevisión.

Asimismo, aseguraron que el renovado matinal tendrá invitados sorpresa, los que estarán relacionados con lo que vaya pasando en el Festival de Viña.

Es importante destacar que el matinal de Chilevisión continuará con su horario normal de lunes a viernes. No obstante, la transmisión del fin de semana previo al inicio del certamen será entre las 9:00 y 13:00 horas.

