Pato Torres regresa a la televisión: ¿Cuándo y a que hora ver su actuación en Teatro en Chilevisión?

El esperado regreso de Pato Torres a la televisión ya tiene fecha confirmada. El actor volverá a aparecer en “Teatro en Chilevisión”, espacio donde también retomará uno de sus personajes más recordados: Eglantina Morrison.

El anuncio lo realizó durante una reciente transmisión de Radio Corazón, donde sorprendió a los auditores al confirmar su retorno al emblemático programa de humor y entretención.

“Tengo el honor, el agrado de hacer un regreso enorme”, comentó el actor frente a los micrófonos de la Número Uno de Chile. Luego, agregó: “Señoras y señores, es verdad, lo estoy confirmando frente a los micrófonos de mi Radio Corazón”.

Posteriormente, confirmó la noticia que despertó la nostalgia de muchos televidentes. “Sí, sí, regreso al teatro en Chilevisión”, expresó.

Pero eso no fue todo, ya que el comediante también reveló que volverá a interpretar a Eglantina Morrison, uno de los personajes más queridos y recordados de su trayectoria televisiva.

¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Pato Torres a Teatro en Chilevisión?

El regreso de Pato Torres a “Teatro en Chilevisión” podrá verse el día sábado 16 después de CHV Noticias Central a través de las pantallas de Chilevisión.

Siguiendo por esa línea, nuestro locutor aseguró que le sorprendió la noticia.

“Me llama la atención el hecho de que haya sido tan tarde que me llamaron, pero obviamente es interesante lo que ocurre, dado que la gente estaba ansiosa porque yo volviera al Teatro en Chilevisión”, comentó.

Sobre lo que espera de esta nueva aparición en pantalla, Torres hizo un llamado directo a los televidentes. “La gente tiene que ir, ver el programa y después que lo vean, si quieren opinar, opinen y pidan una vez más de que vuelva el Teatro en Chilevisión como era antiguamente”, cerró.

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