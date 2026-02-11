No son los mariscos: Este es el alimento que deberías comer para despertar la pasión este 14 de febrero

Recientemente, el doctor Oscar Barrera Marengo visitó Radio ADN y explicó de forma científica qué pasa con ciertos alimentos y por qué estos se asocian a la satisfacción sexual.

Primeramente, los pescado y mariscos no tienen ningún efecto que ayude al rendimiento «amoroso». Sin embargo, al comerlos existe una similitud de aromas que genera una anticipación al estimulo.

El chef Oscar Barrera ejemplificó que: «Es como por ejemplo sentir olor a café y uno hoy quiero tomar café. Hay olorcito a chocolate, hoy quiero chocolate».

Tres alimentos que te ayudaran a tu desempeño este 14 de Febrero

Ahora bien, hablando del chocolate, este alimento contiene una molécula llamada teobromina que es similar a la cafeína, pero en menor medida y que estimula el sistema nervioso central. Además, este alimento tiene grasa y azúcar lo que provoca una liberación de dopamina.

«Lo que tiene el chocolate es una mezcla muy buena de estimular el sistema nervioso central, más generar felicidad al mismo tiempo. Entonces, te genera sensaciones de placer y estar más arriba de la pelota«, mencionó en Ciudadano ADN.

Además, agregó que: «Entre más puro sea, mayor cantidad de cacao, mayor cantidad de teobromina va a tener. El blanco no tiene nada. Es solo grasa y azúcar».

Por otro lado, el alcohol es un inhibidor, lo que ayuda a que estar más relajado y más suelto. Pero cuando se bebe más de la cuenta puede ser perjudicial: «Cuando estamos hablando de un poquito más de alcohol, pasamos la curva de la desinhibición, que es muy bajita y llegamos a la curva de la depresión del sistema nervioso central».

Por otro lado, existe un alimento de consumo diario que se puede comer y beber, que ayuda a aumentar el rendimiento a la hora del contacto íntimo este 14 de febrero.

Ese alimento es la betarraga: «La betarraga tiene una gran concentración de nitratos. Y esos nitratos yo los consumo y se convierten en óxido nítrico. Y el óxido nítrico está involucrado en la relajación de los vasos sanguíneos y que estos se llenen de sangre, lo cual lleva a que haya una preparación y está listo para el momento«, cerró el doctor.

