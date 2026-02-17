Una candente confesión lanzó Luis Mateucci en la reciente edición de Only Friends.

Resulta que los animadores realizaron una pregunta directa y sin rodeos: «¿Quién ha recibido una propuesta indecente?».

Los invitados al espacio, Paulina Nin, Carla Ballero y Pablo Herrera respondieron que sí, pero no habrían aceptado experimentar. Por otro lado, fiel a su estilo, Luis Mateucci entró en detalles.

La confesión hot de Luis Mateucci

“¿A qué llamas indecente? Porque para mí lo normal es lo indecente”, respondió el argentino sin tapujos.

Rápidamente, Neme le contestó: «¿Te han ofrecido dinero, por ejemplo?».

“Sí, pero hombres, chicas no. Igual si me quisieran pagar, feliz… En mi vida, son más indecentes que las decentes”, lanzó el participante de El Internado, reality de Mega.

El periodista de Mega fue más allá. «Pero de repente fantasías, orgías…», quiso saber.

“Sí, por eso te digo, para mí eso es más decente que indecente. Me llegan todos los días, gracias a Dios viví en España, en México, en Miami…”, fue su respuesta en el espacio de entretención.

En ese contexto, el animador del espacio le preguntó si alguna vez sea arrepintió de explorar sexualmente. Mateucci fue tajante con su respuesta: “¿De qué me voy a arrepentir? Sí estaba soltero, lo volvería a hacer siempre. La verdad que son etapas de la vida y lo hice contento».

Además, agregó que “Si estoy solo, ¿por qué no lo voy a experimentar? Gracias a Dios tengo la posibilidad de poder hacer tríos, cuartetos, lo que yo quiera, porque… Mira lo que soy. Acá en Chile son un poco más cerrados”.

Para concluir, José Antonio Neme le preguntó: «¿Te cierra la bisexualidad?».

«Me encantan las mujeres. Si me toca a hacer un trío con otro hombre no tengo problema, pero no lo haría con el hombre. Compartimos», cerró el modelo argentino.

