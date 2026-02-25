¡Se robó hasta la comida! Detienen a sujeto acusado de hurtar gaviota y antorcha del Festival de Viña desde set de matinal de TV

Durante las últimas horas, una insólita situación relacionada con el Festival de Viña ha llamado mucho la atención. Resulta que unos individuos ingresaron en la noche del sábado 21 de febrero hasta el set del matinal Tu Día de Canal 13, el que debido al importante certamen se está llevando a cabo en Ciudad Jardín.

De este modo, los delincuentes ingresaron al set que se encuentra en avenida La Marina. En concreto, entre el el Hotel Sheraton Miramar y el Hotel Cap Ducal, cerca del Reloj de Flores y robaron una gaviota de oro y una antorcha de plata desde el lugar.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que los sujetos también robaron alimentos del catering del programa, el cual estaba destinado a invitados y trabajadores del espacio.

Y ADN, dio a conocer que desde la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmaron la detención de uno de los hombres involucrados en el robo de la gaviota y antorcha del Festival de Viña.

Detienen a sujeto involucrado en el robo de galardones del Festival de Viña

La Brigada Investigadora de Robos Concón llevó a cabo las diligencias correspondientes. De este modo, tras revisar las cámaras de seguridad se pudo establecer que el imputado ingresó al recinto tras escalar.

Debido a este registro se pudo ubicar y detener al individuo cerca de del estero Marga Marga, donde confesó que participó en el delito.

Además, se llevó a cabo el allanamiento a un domicilio en Viña. De este modo, se hallaron un cargador de pistola, municiones, 1.115 gramos de cocaína base y dinero en efectivo.

Vale señalar que desde la PDI continúan con diligencias para poder encontrar los premios del Festival de Viña robados. Esto considerando la importancia de los galardones.

Asimismo, se dio a conocer que el imputado está a disposición del Ministerio Público. En tanto, la investigación sigue abierta.

