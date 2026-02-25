Festival de Viña del Mar 2026: Revisa a los artistas para la noche de este miércoles 25 de febrero

Los escenarios de la Quinta Vergara durante estos días han recibido a diversos artistas, tanto nacionales como internacionales.

El pasado martes se vivió la nostalgia y el romanticismo junto a Jesse y Joy. Asimismo, el grupo idol NMIXX, el primero en presentarse en la Ciudad Jardín, emocionó a su fandom al cantar junto a Kidd Voodoo. En tanto, el humorista Esteban Duch triunfó frente al monstruo.

¿Quiénes se presentarán hoy en el Festival de Viña?

Entre los invitados para esta cuarta noche del certamen, se encuentra Juan Esteban, más conocido como Juanes. El artista colombiano nuevamente se presentará en la Quinta Vergara después de aproximadamente 17 años de ausencia.

En donde se espera que cante sus mayores clásicos como «La Camisa Negra» o «A Dios le Pido». El cantante de pop rock latino será el encargado de abrir la noche del festival.

Por otro lado, el humor estará a cargo de Asskha Sumathra, quien estuvo en el reality digital “Amigas y rivales”.

Además, participó en el programa Coliseo, en donde fue ganadora, lo que la llevó a estar en el Festival de Viña del Mar. Cabe señalar que la artista se convertirá en la primera comediante transformista en presentarse en el festival más grande de Sudamérica.

Para finalizar, el cierre lo hará el grupo de cumbia argentino Ke Personajes, quienes se presentan por primera vez en el festival. La banda de ritmos tropicales y cumbia señaló que no llevará a invitados a los escenarios.

