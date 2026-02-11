Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: las científicas que cambiaron la historia

Este 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este hito comenzó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, donde se celebra el aporte científico de las mujeres en la ciencia con el fin de disminuir la brecha de género.

Entre las científicas más destacadas de la historia está Marie Curie (1867 – 1934), quien fue una física y química polaca pionera en estudiar la radiación. Curie descubrió dos elementos radiactivos que están presentes en la tabla periódica, el radio y el polonio. Debido a sus diversas contribuciones a la ciencia, recibió dos premios Nobel, uno de física y otro de química.

Rosalind Franklin (1920-1958), doctora en Química, quien logró hacer una foto que mostraba la doble hélice del ADN. Su descubrimiento no fue reconocido, ya que dos científicos de su mismo laboratorio encontraron la imagen y la publicaron en una revista científica. En 1962 los mismo científicos recibieron el Premio Nobel por la publicación.

Ada Lovelace (1815–1852), fue la primera programadora de computadoras y quien creó el sistema informático que usamos hoy, según el Naciones Unidas.

Mujeres en la ciencia: científicas chilenas destacadas

Griselda Hinojosa (1875-1959), la primera farmacéutica titulada en Chile, nacida en Copiapó. La científica fue una de las 3 mujeres admitidas para estudiar en un Liceo de hombre para seguir sus estudios en la ciencia. Después de salir de la universidad fundó la Farmacia Manuel Antonio Matta, en Santiago junto a su marido.

Eloísa Díaz Insunza (1866-1950), fue la primera mujer en estudiar medicina y realizar esa profesión en Chile y Sudamérica. La doctora se dedico a cuidar a las infancias con la creación de la medicina escolar, el desayuno obligatorio y vacunación en escuelas.

También puedes leer en Radio Corazón: Cumpliendo este requisito podrás visitar gratis el MIM en esta fecha: Revisa quiénes puedes acceder

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google