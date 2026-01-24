«Tampoco está saliendo del bolsillo de ella…»: Naya Fácil arremetió nuevamente contra Cony Capelli por críticas a su ayuda en el sur

Hace un par de días comenzó una polémica entre Naya Fácil y Cony Capelli, tras fuertes declaraciones de la una a la otra. Todo comenzó tras los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble, hasta donde llegó Naya a ayudar.

Mientras por otro lado, Cony Capelli publicó en sus historias que estaba buscando un fotógrafo para la Gala del Festival de Viña. Esto molestó a Naya, quien lanzó un dardo a la ex Gran Hermano: «¿Cuánto cobra un fotógrafo por hacer ese tipo de fotos? ¿de 300 a 500 lucas? ¿Saben qué alcanza con 300 a 500 lucas? Alcanza creo que alrededor de 100 calzones, ropa interior y sirven«.

La polémica con Cony Capelli

Eso sí, la historia no quedó ahí, porque en un comentario, Cony Capelli le respondió duramente: «Tú con esto trabajas, lo que pasa es que la gente no es lo suficientemente clever para entender que de esto tú sí sacas un provecho como, por ejemplo, todas las visualizaciones que obtienes con absolutamente todo lo que haces».

«Esto es tu trabajo y yo lo respeto, ahora tú respeta el mío y deja de ponerle el pie encima a los demás cada vez que se te ocurre ser caritativa«, agregó.

Y antes de terminar su mensaje, le dejó una potente declaración a Naya Fácil: «Si fuese por eso, vende tus cosas de lujo para ayudar a los demás y trata de no comprarte absolutamente nada porque todos los días sufre gente, todos los días se necesita ayuda, no solamente cuando la prensa está mirando«.

La respuesta de Naya Fácil

Este comentario llegó a Naya Fácil, que, fiel a su estilo, respondió a través de sus historias de Instagram. Primero, cuestionó las críticas que le llegaron hace un tiempo, cuando realizó una lucatón para ayudar: «Si bien, como ella dijo, ‘todos podemos ayudar en lo que podamos’. Claro, pero que yo recuerde, tú y muchos rostros de TV trabajan con marcas«, comentó de entrada.

«Ella dice, ‘Naya gana por visualizaciones’. Lo único que ganan por visualizaciones son los que trabajan con marcas; yo no trabajo con marcas… No es mi caso. Me sorprende que ella diga eso, sabiendo que yo no trabajo con ninguna marca», explicó Naya Fácil.

En esa misma línea, criticó la ayuda de Cony Capelli: «La ayuda tampoco está saliendo del bolsillo de ella. Tampoco soy quien para meterme al bolsillo de ella, pero que diga, ‘pucha, yo también estoy haciendo mi ayuda, estoy haciendo una colecta’. La ayuda es de sus seguidores, que es lo mismo que me dijeron a mí años atrás«.

«¿Y que venga a tratarme de que venda mis cosas de lujo? Chiquillos, yo no tengo cosas de lujo, mis facilines lo saben, yo no me compro carteras caras, las mías son todas réplicas… la estúpidez que estoy hablando, Dios mío, pero estoy respondiendo», reveló.

«Cony, te informo que yo cada dos meses estoy asistiendo a hogares de menores… yo ayudo con lo que puedo durante todo el año», cerró la influencer.

