Lanzó la bomba y aclaró el contexto: La incómoda confesión de Nacho Gutiérrez que dejó en evidencia a Fran García-Huidobro

El regreso de Fran García-Huidobro a Chilevisión marcó uno de los movimientos televisivos más comentados del 2026. Tras su sorpresiva salida de Mega, la animadora volvió a Primer Plano, programa que lideró junto a Julio César Rodríguez en plena época dorada de la farándula.

Pero al parecer, no todo sería color de rosa. Este martes, en el programa Hay que decirlo de Canal 13, Nacho Gutiérrez dejó entrever que la llamada «Dama de Hierro» no estaría completamente cómoda en el espacio de espectáculos.

La declaración de Nacho Gutiérrez

La conversación surgió cuando el panel analizaba la polémica que protagonizó Fran con Cony Capelli. El conflicto se tomó las redes sociales y los programas faranduleros durante los últimos días.

En ese contexto, Gisella Gallardo le hizo una pregunta directa a Gutiérrez: «¿Crees que Fran se pueda sentar en el mismo panel con Coni?».

El conductor no dudó en responder: «Absolutamente. Si tú me dices si vamos a ver el cara a cara… Francisca conoce el show más que cualquiera. Ya veo a Coni, Fran y Naya Fácil ahí”, afirmó.

Además, Nacho no se quedó ahí. En medio del análisis, lanzó una frase que llamó la atención. “Está sentada con personas con las que ella no trabajaría, pero ella no elige a los panelistas“, reveló en pantalla.

No entregó nombres ni profundizó en el tema. Aun así, la declaración encendió las alarmas. Actualmente, el panel de Primer Plano está conformado por Vasco Moulian, Cecilia Gutiérrez, Francisca Merino, Pablo Candia y Danilo 21.

