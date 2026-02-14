¿Quiénes son los Therians?: El fenómeno viral de personas que se identifican como animales

Los therians son personas que sienten una profunda conexión con algún animal, como por ejemplo un perro, gato, lobo, zorro o incluso serpiente. Estas personas se identifican con un ser vivo no humano a nivel espiritual o psicológico. No se trata solo de un disfraz o una tendencia de internet, sino de un estilo de vida que ha ganado popularidad en las redes sociales.

Este modo de expresión surgió en los años 90′ con el concepto “otherkin”. Cuyo término la comunidad de internet usaban para referirse a quienes no se reconocían como seres humanos. Además, el termino se origina de la abreviatura “therianthropy” según el medio español Telefe, que viene del griego y significa «bestia humana».

Este fenómeno a tomado relevancia en países como Argentina y Uruguay, pero Chile no se queda atrás, en redes sociales se han visto registros en Copiapó, Rancagua, Concepción e Iquique.

¿Cómo reconocer a un Therians?

Esta nueva tribu urbana, se le distingue porque son jóvenes que usan mascaras de animales con la boca descubierta. También, se les ve con otros accesorios como colas peludas, cintillos con orejas o guantes en formas de pata.

Además, otra característica de este grupo es que en sus reuniones hacen competencias de quién ladra, ruge o grita más fuerte, de salto o velocidad. Por otro lado, en los videos se les ve comportarse como animales y practicando quadrobics.

Los quadrobics, comenzó como una tendencia fitness, en donde se le imita en caminar a los animales, es decir, caminar en cuatro patas. La palabra viene de quad (cuatro) y aerobics (ejercicio), y combina coordinación, fuerza, equilibrio y agilidad, se basa en copiar movimientos como los saltos de zorros o desplazamientos de otro tipo de animales.

