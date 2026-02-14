¡Desde la Patagonia! Vodka chileno es destacado entre los mejores cinco del mundo: ¿Cuál es su valor?

En el concurso “Wine & Spirits Wholesalers of America”, realizado el 1 y 2 de febrero, coronaron al licor Kawesqar como uno de los favoritos. La bebida ganó medalla de oro y se ubicó entre los cinco mejores a nivel internacional.

El concurso, realizado en Las Vegas, es una competencia de cata de vinos y licores, que se celebra cada año en el evento Access LIVE de la WSWA.

El certamen tiene como finalidad premiar la excelencia del sabor de vinos y licores, reuniendo a proveedores, mayoristas y minoristas. Asimismo, la actividad está enfocada en el crecimiento de los distribuidores y el reconocimiento a la grandes marcas.

Entre los ganadores de este distintivo premio están Vodka Utopia (Texas), Vodka Sugarlands High Rock (Tennessee), Vodka orgánico Ohanyan (Armenia) y Vodka KYIV Premium (Ucrania).

Vodka Kawesqar ¿Cómo hace y cuánto es su valor?

Según la reconocida revista Forbes, el vodka se sitúa con la expresión artesanal «100% Patagonia» y esta elaborado con papas patagónicas locales y agua de manantial glacial de Vista Hermosa, en la provincia de Coyhaique.

El medio expresó que: «La papa y el agua glacial patagónica son el sello distintivo de la marca. Enfatiza el lugar, la pureza, el frío y la identidad del hemisferio sur».

Además añadió: «Es suave y limpio en boca, con sabores a tierra húmeda, notas cremosas de patata, un ligero dulzor y un toque fresco y mineral. En boca, es más redondo que un vodka de trigo típico: abre con un dulzor suave, seguido de un paso cremoso y ligeramente ceroso que se disfruta bien en un sorbo frío. La textura es notablemente suave y envolvente. El final es de longitud media, fresco y elegante, con notas persistentes de pimienta y una marcada mineralidad de ‘agua fresca de manantial'».

Respecto a su valor, desde la página web indicaron que la botella de 750ml cuesta $33.990.

Por otro lado, el sitio lareserva.cl vende la unidad a $38.990.

Desde la marca señalaron que «Nos enorgullece estar de vuelta en nuestra bella región con medalla de oro. Fuimos a la feria más importante de USA en Las Vegas, WSWA, donde presentamos nuestro vodka Kawesqar y, ¡obtuvimos medalla de oro!.»

