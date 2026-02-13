Festival «Vive el Folklore» contará con la presentación de Noche de Brujas: Días del evento y dónde verlo en vivo

¡De primer nivel! Recientemente, se revelaron los artistas que se presentarán en la nueva edición de «Vive el Folklore», festival de Limache que será transmitido por Chilevisión.

En este contexto, se reveló la parrilla de animadores que serán parte del show con entrada gratis.

El anuncio se realizó durante la emisión de «Contigo en la mañana», que contó con la presencia de Luciano Valenzuela, alcalde de Limache.

Vale destacar que el evento cuenta con más de 20 años de historia, e incluye una competencia folklórica. ¿Qué días se realizará? Los días jueves 19 y viernes 20 de febrero.

«Vive el Folklore»: estos son los artistas por día

El primer día, los asistentes disfrutarán de la banda chilena «Javiera y los imposibles«. Para el turno del humor, se reirán con Coronel Valverde. Para cerrar, unos amigos de la casa. Noche de Brujas pondrá a bailar a todo Limache.

Para el segundo día, la agrupación Illapu celebrará 40 años de carrera con una gran presentación, acompañado de Centella y Bahiano, exvocalista de Los Pericos.

«Lo que más queríamos era que la parrilla pudiese ser representativa de lo que es el festival. La muestra folclórica de Illapu, de Javiera Parra, tiene que ir complementada con un show de humor, como va a ser el Coronel, que estoy seguro de que nos vamos a reír un montón, y Centella, el humor clásico, para que la familia también pueda disfrutar”, señaló el alcalde en la presentación.

Para cerrar, es importante destacar a los animadores del festival: Emilia Daiber y Julián Elfenbein. El evento iniciará a las 22:00 horas y será en el Estadio Ángel Navarrete Candia.

