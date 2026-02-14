«Nunca me dejaron hablar»: Arturo Ruiz-Tagle explicó su furiosa reacción tras las pifias en festival de Puerto Montt

El comediante Arturo Ruiz-Tagle estuvo en el centro de la polémica tras su caótica presentación en el aniversario de Puerto Montt, donde su rutina no logró conectar con el público y terminó enfrentándose a los asistentes, al estilo de George Harris.

Durante el show, el humorista reaccionó a las pifias con frases como «pifien más fuerte», tildó a parte del público como «los comunistas que están atrás», levantó el dedo del medio e incluso realizó el recordado gesto del “Pato Yáñez”, lo que terminó por encender aún más los ánimos. Finalmente, Ruiz-Tagle tuvo que bajarse del escenario sin completar su presentación.

Arturo Ruiz-Tagle explicó su furiosa reacción tras las pifias en festival de Puerto Montt

Tras lo ocurrido, el programa Zona de Estrellas se contactó con el comediante para conocer su versión. A través de un audio, explicó que inicialmente esperaba presentarse en otro de los días del festival.

«Un traspié grande. Por eso a veces los comediantes pueden ver la parrilla y decir ‘no, antes de ese artista no me conviene’. Porque tienen que hacer un maridaje entre los públicos. Yo pensé que me tocaba con Joe Vasconcellos. Y era tanta plata, justo me pagaba una deuda que necesitaba. Nada, a veces la necesidad tiene cara de hereje y además que me confirmaron la noche el día antes», comentó.

«Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo. Una noche muy difícil», agregó el comediante.

Arturo Ruiz-Tagle también aseguró que un grupo específico fue el que mantuvo las pifias durante toda su rutina: «La platea estaba riéndose, pero atrás nunca me dejaron hablar, nunca me pude concentrar, porque había un grupo que me gritaba ‘facho’, ‘fuera’, ‘chao’. Me puse fome, perdí el ritmo y todo. Hay que hacer el mea culpa también. No pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien», reconoció.

Cabe recordar que el humorista se presentó justo antes de Sinaka. Sobre eso, comentó: «No era mi público. Quizás soy pa’ gente más adulta (…) perdí el control también y, bueno, me tocó ahora que me pifien, no pude controlarlo como controlé alguna vez al Monstruo», cerró.

