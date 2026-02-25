El Festival de Viña del Mar goza de reconocimiento internacional por la diversidad de artistas que trae cada año. De hecho, el público y la crítica lo consideran uno de los más grandes del continete, ya que ofrece cinco días de arte, música y espectáculo para toda la familia.

Ahora bien, entre los artistas para esta noche del certamen estarán la humorista Asskha Sumathra, el compositor colombiano Juanes y el grupo de cumbia argentina Ke Personajes.

Vale señalar que Asskha Sumathra es la primera comediante transformista en pisar los escenarios del Festival de Viña del Mar, su rutina busca señalar hechos de la vida cotidiana, experiencias personales y referencias a la cultura LGBTQ+.

¿Quién es Asskha Sumathra?

Óscar Guzmán, más conocido como Asskha Sumathra, es un enfermero que trabajó en la Posta Central, mientras desarrollaba su carrera artística en el circuito del café concert, donde es conocida como la “Reina” del género, según el medio digital El Martutino.

Asimismo, también participó en el programa Coliseo, donde en la última etapa el jurado la coronó como ganadora gracias a su exitosa rutina. Cabe señalar que, tras ganar el programa, la organización confirmó a la comediante como parte del Festival de Viña del Mar.

Además, formo parte de las integrantes en el reality digital «Amigas y Rivales», junto a otras personalidades como Botota Fox, Maureen Junott y la fallecida Katiuska Molotov.

¿Cómo se pronuncia su nombre?

En la conferencia de prensa en donde asisten los artistas del festival, un periodista preguntó: «¿Te gusta que te digan Asshka o Asskha?«. A lo que la comediante respondió: «O sea, como lo quieras decir, si es problema de ustedes, yo sé perfectamente cómo es… Óscar«. Causando múltiples risas en el salón.

