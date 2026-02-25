El romanticismo invadió la Quinta Vergara: La emotiva presentación de Jesse & Joy en Viña 2026

La tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tuvo una apertura de primer nivel. Jesse & Joy regresaron a la Quinta Vergara y confirmaron que su pop romántico mantiene intacta su fuerza sobre el público chileno.

Desde el arranque dejaron claro que sería una presentación distinta. Jesse apareció con un llamativo traje blanco con plumas, mientras Joy sorprendió al iniciar “Si te vas” desde los pasillos de la galería. La puesta en escena rompió el esquema tradicional y generó una conexión inmediata con los asistentes.

El romanticismo invadió a la Quinta Vergara

La Quinta se convirtió en un coro multitudinario. Cada canción fue coreada de principio a fin, pero el punto de mayor intensidad llegó con “¡Corre!”. El hit desató una verdadera explosión de nostalgia y energía, con miles de voces acompañando a los hermanos en uno de los momentos más potentes de la noche.

La emoción alcanzó su punto más profundo antes de la premiación. Visiblemente afectados, recordaron a su padre, fallecido poco antes de su primera participación en el certamen años atrás. Joy compartió que presentarse en ese escenario siempre tiene un significado especial, ya que su padre les aseguró en vida que algún día conquistarían Viña.

El relato tocó fibras sensibles. El “Monstruo” reaccionó con una ovación cerrada y comenzó a exigir los máximos reconocimientos. Primero llegó la Gaviota de Plata y, minutos después, la Gaviota de Oro, sellando una jornada redonda para el dúo mexicano, que volvió a demostrar por qué su vínculo con el público chileno trasciende generaciones.

También puedes leer en Radio Corazón: Ke Personajes responde si es que invitará a Américo a su show en el Festival de Viña 2026: «Me enseñaron cuando era chico que…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google