Santa Feria y el Macha se juntaron para darle vida a su nuevo EP: «Masacrados por la felicidad»

¡Se juntaron dos grandes de la música chilena! Santa Feria lanzó su nuevo EP titulado «Masacrados por la felicidad» en colaboración con Aldo Asenjo (Macha), quien participó activamente en el proyecto desde la interpretación y la construcción del concepto general del trabajo.

El proyecto se grabó con instrumentos analógicos, siguiendo un concepto de «vieja escuela» que apuesta por la calidez y la autenticidad del sonido.. Se privilegia el sonido orgánico y se pone énfasis en la ejecución colectiva y la energía de banda.

«Masacrados por la felicidad», lo nuevo de Santa Feria y Macha

El EP que cuenta con cinco canciones recupera una manera más directa y orgánica de hacer música, privilegiando registros en vivo y una sonoridad con menor intervención digital.

El nombre del proyecto: «Masacrados por la felicidad» fue una idea de Macha. Según indicó en las grabaciones del videoclip de «QMDV», este surgió como una reflexión frente al clima social actual. En un escenario social que muchos describen como crispado, distante y dividido, la música y la creación artística emergen como refugios de encuentro y celebración compartida. En ese marco, la “felicidad” no se plantea como un gesto ingenuo, sino como una postura deliberada y colectiva frente a la realidad.

Este EP se compone de estas canciones:

Palomito

Golpes en el corazón

Agua

Herida

QMDV

Vale señalar que esta proyecto ya cuenta con dos videoclips disponibles. El primero es el de «QMDV», el cual fue dirigido por Pepe Garrido.El otro es «Golpes en el corazón». Este fue editado por Ana Fuentes.

Además, existe registro en vivo del Ritual de Fin de Año 2024, instancia en que estas canciones fueron interpretadas ante el público, material que podría dar origen a nuevas piezas audiovisuales.

Por otro lado, el arte del EP lo hizo el ilustrador @krafica. La portada presenta una estética de gira de circo en ruta, con animales y múltiples personajes en escena, utilizando una paleta de colores saturados —con predominio de verde flúor— que dialoga con el imaginario visual asociado al Macha y a otros proyectos como Chico Trujillo.

Vale señalar que el proyecto ya está disponible a través de las plataformas digitales.

