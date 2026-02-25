«Me descubrieron»: Popular actor chileno confirma romance con querida cantante tras ser vistos juntos en Viña 2026

Hace poco se dio a conocer que dos populares y queridas figuras del espectáculo nacional comenzaron un romance.

Hablamos del actor Francisco Puelles, popularmente conocido como Chapu y de la cantante Vesta Lugg.

Vale señalar que en los últimos días, la parejita había sido visto junta en diversas oportunidades durante las noches del Festival de Viña.

El romance entre Chapu y Vesta Lugg

Luego de diversas especulaciones, el mismo actor confirmó que se encuentran en una relación amorosa. De este modo, dejaron de mantener el romance en secreto.

La revelación de Chapu se dio durante una conversación con Meganoticias. En esta instancia, tras ser consultado sobre el tema, respondió: «Me descubrieron… Estamos muy contentos. Estamos tranquilos. Todo en orden».

El actor se mostró tranquilo tras confirmar el romance con Vesta Lugg. Vale señalar que desde antes del Festival de Viña que habían sido vistos juntos y que existían rumores.

En concreto, las especulaciones se remontan hace aproximadamente un mes. Instancia en la que que el portal de farándula Infama había compartido un registro de ambos en el Parque Bicentenario, en Vitacura.

«Les voy a dar una ‘papita’, solo eso y con esto me retiro: Nos conocemos hace doce años, lo que nadie se esperaba», señaló Chapu.

«Esa mujer es muy especial (…) Me pongo bien nervioso cuando estoy con ella, la verdad. El amor siempre va a ser bonito», añadió el actor.

