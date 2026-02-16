«Para que él me hablara, era porque le gustaba»: Reconocido rostro de TV revela que salió con Tomás Vodanovic

Una inesperada confesión encendió las redes sociales durante este fin de semana. La panelista Carla Ballero reveló que salió en un par de ocasiones con Tomás Vodanovic, actual alcalde de Maipú, aunque nunca avanzó hacia una formalidad.

Esto se dio a conocer en el programa Only Fama, donde habló sin rodeos sobre diversos episodios de su vida personal.

Carla Ballero sorprende con historia «amorosa» con Tomás Vodanovic

Durante la conversación televisiva, Ballero aclaró que entre ambos sí existió cercanía, pero nunca suficiente química para formalizar la relación. «No pinché con Tomás. Tuvimos muy buena onda y todo, pero no daba… No tuvimos una relación», aseguró en la emisión del espacio.

La panelista explicó que el primer acercamiento fue a través de redes sociales. «Él me buscó. A través de Instagram me escribió y me parecía un tipo muy interesante intelectualmente hablando. Piensa distinto a mí en política, pero finalmente pensamos muy parecido. Nuestras conversaciones eran muy entretenidas, terminamos siendo muy buenos amigos», confesó.

De acuerdo a su relato, pasaron varias semanas antes de concretar una cita. «Nos juntamos varias veces, pero nos demoramos mucho en juntarnos, él es muy chico. Tiene 10 años menos que yo, ya era alcalde cuando nos conocimos”, comentó.

Ballero insistió en que siempre primó la honestidad entre ambos: «Me interesaba cómo pensaba y terminamos teniendo muy buena onda, pero no llegó a más, no tendría por qué esconderlo. Si realmente nos hubiésemos gustado, habríamos terminado siendo pareja. Pero no me gusta exponerlo a él», continuó.

Pese a que hubo interés mutuo, la historia quedó en buenos términos. “Nos gustamos. Para que él me hablara, era porque le gustaba. Pero le gustaba como la chica de la TV, era muy gracioso, como un admirador chico”, concluyó Carla Ballero.

También puedes leer en Radio Corazón: Myriam Hernández comparte romántica postal con su supuesta nueva pareja… pero la elimina a los segundos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google