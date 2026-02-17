  • EN VIVO

¡Primer computo! Estos son los candidatos más votados para quedarse con la corona del Festival de Viña 2026

La tradicional elección de reyes del Festival de viña 2026 ya suma casi medio millón de votos y comienza a perfilar a sus primeros favoritos.

16 Feb, 2026. 21:00 hrs
Reyes De Festival De Viña 2025
Agencia Uno

Ya queda menos para que empiece el festival más grande de Sudamérica y junto con él, regrese una de sus tradiciones. Elegir a los reyes del Festival de Viña del Mar en esta edición 2026.

La esperada competencia, determinará a 10 mujeres y 10 hombres como finalistas por medio de una votación abierta a todo público. Asimismo, quienes avancen a la siguiente etapa se enfrentaran a la segunda votación, esta vez a cargo de la prensa acreditada al evento, que tendrá la misión de elegir a los ganadores.

Por otro lado, recientemente se dio a conocer el primer computo oficial de los candidatos favoritos. Si bien se trata de resultados preliminares y todo puede cambiar, hasta ahora se han registrado casi medio millón de votos.

Las 10 candidatas más votadas para el Festival de Viña 2026

  1. Skarleth Labra (Representante de chilevisión)
  2. Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)
  3. Nmixx (Artista Festival)
  4. Mon Laferte (Artista Festival)
  5. Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
  6. Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
  7. Titi García Huidobro (Representante Tevex)
  8. Gloria Estefan (Artista Festival)
  9. Joy (Artista Festival)
  10. Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Los 10 candidatos más votados para el Festival de Viña 2026

  1. Matteo Bocelli (Artista Festival)
  2. Pablo Chill-E (Artista Festival)
  3. Juanes (Artista Festival)
  4. Fernando Godoy (Animador Festival)
  5. Pastor Rocha (Artista Festival)
  6. Milo J (Artista Festival)
  7. Yandel (Artista Festival)
  8. Paulo Londra (Artista Festival)
  9. Emanuel Noir (Artista Festival)
  10. Diego «Pánico» Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Este próximo 20 de febrero se sabrá el segundo y último computo para conocer a los finalista oficiales. Si quieres votar por tus favoritos debes hacerlo a través de la página de La Hora. Sin embargo, las votaciones se cierran el día lunes 23 de febrero a las 23:59 horas.

