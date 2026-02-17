¡Primer computo! Estos son los candidatos más votados para quedarse con la corona del Festival de Viña 2026

Ya queda menos para que empiece el festival más grande de Sudamérica y junto con él, regrese una de sus tradiciones. Elegir a los reyes del Festival de Viña del Mar en esta edición 2026.
La esperada competencia, determinará a 10 mujeres y 10 hombres como finalistas por medio de una votación abierta a todo público. Asimismo, quienes avancen a la siguiente etapa se enfrentaran a la segunda votación, esta vez a cargo de la prensa acreditada al evento, que tendrá la misión de elegir a los ganadores.
Por otro lado, recientemente se dio a conocer el primer computo oficial de los candidatos favoritos. Si bien se trata de resultados preliminares y todo puede cambiar, hasta ahora se han registrado casi medio millón de votos.
Las 10 candidatas más votadas para el Festival de Viña 2026
- Skarleth Labra (Representante de chilevisión)
- Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)
- Nmixx (Artista Festival)
- Mon Laferte (Artista Festival)
- Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
- Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
- Titi García Huidobro (Representante Tevex)
- Gloria Estefan (Artista Festival)
- Joy (Artista Festival)
- Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
Los 10 candidatos más votados para el Festival de Viña 2026
- Matteo Bocelli (Artista Festival)
- Pablo Chill-E (Artista Festival)
- Juanes (Artista Festival)
- Fernando Godoy (Animador Festival)
- Pastor Rocha (Artista Festival)
- Milo J (Artista Festival)
- Yandel (Artista Festival)
- Paulo Londra (Artista Festival)
- Emanuel Noir (Artista Festival)
- Diego «Pánico» Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
Este próximo 20 de febrero se sabrá el segundo y último computo para conocer a los finalista oficiales. Si quieres votar por tus favoritos debes hacerlo a través de la página de La Hora. Sin embargo, las votaciones se cierran el día lunes 23 de febrero a las 23:59 horas.
