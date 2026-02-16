Ex presidente Barack Obama responde a Donald Trump tras polémico video: «ningún tipo de vergüenza»

El expresidente Barack Obama hizo una fuerte crítica a Donald Trump, tras un polémico video. En el registro se muestra un supuesto fraude electoral que habría hecho que el actual mandatario de Estados Unidos perdiera en las elecciones 2020. Luego, se muestra a Obama junto a su esposa Michelle Obama en la selva, caracterizados como monos de forma despectiva.

La publicación fue hecha a inicios de febrero y causó un gran rechazo político. Incluso, la indignación llegó hasta miembros del partido republicano. Tim Scott, el único senador republicano afroamericano, mencionó en su cuenta de X: «Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo».

Desde la Casa Blanca se mencionó que la indignación provocada era falsa, aunque después aclararon que se trató de un error de parte de su personal y bajaron el video. Pero horas antes, la secretaria de prensa le bajo el perfil a la situación.

“Se trata de un video-meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león”, recalcó. “Por favor, dejen la indignación falsa y hoy informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, según el medio NYTimes

La respuesta de Barack Obama tras polémico video

Barack Obama expresó su preocupación por el deterioro en el discurso político. «Consideran este comportamiento profundamente preocupante (…) Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y el respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido», según el portal DW.

También puedes leer en Radio Corazón: Tomarán acciones legales: CNTV anunció dura medida contra Sergio Rojas tras polémicas declaraciones

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google