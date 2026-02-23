Por un inesperado motivo: Luis Slimming dio mucho que hablar en redes tras la comentada rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

Stefan Kramer fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara en la primera noche del Festival de Viña 2026. Instancia en la que el destacado imitador dividió a los televidentes con su rutina.

Muchos señalaron que tuvo una gran presentación. Mientas que muchos no quedaron conformes. En este sentido, el nombre Luis Slimming empezó a sonar con fuerza en redes sociales.

Vale señalar que Stefan Kramer logró llevarse las Gaviotas de Plata y Oro. Sin embargo, en redes sociales fue duramente criticado.

A través de Instagram y X (antes Twitter) muchos lapidaron su rutina. Y acá es donde surgió el nombre de Luis Slimming.

El motivo por el cual Luis Slimming ha sonado fuerte en redes sociales

A través de redes sociales, diversos usuarios apuntaron que el declive en el humor de Stefan Kramer estaría relacionado con que Luis Slimming dejó de ser su guionista.

«Cómo se nota la falta de Luis Slimming en el guión de Kramer», escribió un usuario en X.

Cómo se nota la falta de Luis Slimming en el guión de Kramer 😥 #fomeke pic.twitter.com/54qWW9bNxB — Rodolfo Cárdenas (@rodocc) February 23, 2026

«Luis Slimming le debió cobrar el triple de su tarifa a todos los comediantes para los q trabajó en sus rutinas. Cómo se nota la mano de Don Comedia y su ausencia en la escena del humor actual», expresó otra persona.

«Esta rutina confirma que Luis Slimming hacia a Kramer, desde que dejó de ser su guionista se convirtió en un fome cu…», agregó otro usuario.

Vale señalar que muchos otros usuarios recordaron a Don Comedia durante el show de Stefan Kramer. De este modo, criticaron su rutina y señalaron que faltó un mejor guión.

De este modo, a pesar no haber sido parte del Festival de Viña 2026, Luis Slimming fue tendencia en X debido a su ausencia en el evento.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google