Festival de Viña 2026: estos son los puntajes del primer día de la Competencia Folclórica e Internacional

El Festival de Viña del Mar es destacado por la Competencia Folclórica e Internacional, en donde participan distintos países junto a sus representantes. Asimismo, los ganadores son reconocidos con Gaviota de Plata.

Este año los participantes para la competencia folclórica de Viña 2026 son Campedrinos con la canción “La Zamba” (Argentina). A Los 4 Vientos con la canción “Valoración” (Chile). Rebolú con la canción “Los Herederos”(Colombia). Brenda con la canción “Capullito” (Ecuador). Majo Cornejo con la canción “Ningún Color Tiene Dueño” (México) y María Peláe con la canción “Que Vengan A Por Mi” (España).

Por otro lado, en la competencia internacional, los representantes de este año son Vanilla Ninja con la canción “Ready To Go” (Estonia). Antoñito Molina con la canción “Me Prometo” (España). Chiara Grispo con la canción “Grazie A(d)dio” (Italia). Son Del Valle con la canción “El Ciclo”(Chile). Johnny Sky con la canción “Call On Me” (República Dominicana) y Trex con la canción “La Ruta Correcta” (México).

Jurados para la Competencia Folclórica e Internacional

Esta es la lista completa de los jurados que evaluarán las presentaciones en ambas categorías.

Juan Manuel Astorga : Periodista y presentador de noticias (Mega).

: Periodista y presentador de noticias (Mega). Sigrid Alegría : Actriz (Mega).

: Actriz (Mega). Rodrigo «Pelao» González : Periodista y Locutor radial.

: Periodista y Locutor radial. Fátima Bosch : Miss Universo 2025 (México).

: Miss Universo 2025 (México). Verónica Villarroel : Soprano.

: Soprano. Matteo Bocelli : Tenor.

: Tenor. Pablo Chill-E : Cantante de género urbano.

: Cantante de género urbano. Milo J: Cantante y compositor.

Puntajes del primer día del Festival de Viña 2026

Estos fueron los resultados de la competencia folclórica del Festival de Viña 2026:

Campedrinos (Argentina) con un puntaje de 6.3 y la nota del público fue un 6.5

y la nota del público fue un 6.5 María Peláe (España) con un puntaje de 6.1 y la nota del público fue un 4.7

y la nota del público fue un 4.7 Brenda (Ecuador) con un puntaje de 5.9 y la nota del público fue un 5.0

Por otro lado, los puntajes de la competencia internacional fueron:

Antoñito Molina (España) con un puntaje de 6.1 y la nota del público fue un 5.6

y la nota del público fue un 5.6 Sondelvalle (Chile) con un puntaje de 5.8 y la nota del público fue un 5.0

y la nota del público fue un 5.0 Trex (México) con un puntaje de 5.4 y la nota de público fue un 4.6

Además, es importante mencionar que los finalistas se conocerán el jueves 26 y a los ganadores el viernes 27 de febrero.

