Pablito Pesadilla adelantó su traje para la Gala del Festival de Viña 2026 y contó que viene en la famosa «cajita»: «Así que espérense…»

Esta semana Radio Corazón tuvo la visita del productor y DJ musical Pablito Pesadilla, un reconocido artista que lleva alrededor de 10 años de trayectoria. El DJ mencionó que después de los pasados incendios estuvo en eventos benéficos para los afectados: «Uno que hicieron los ShishiGang en Puente Alto, estuvo uno que hicieron en Rancagua, el Omar. Hace poco fuimos a uno allá, a Concepción, que también hicieron un evento bien grande donde llegó harta gente. Me sentí muy feliz de que tanta gente quiera ir a colaborar y quiera también pasarlo bien».

Pablito Pesadilla en el la Gala del Festival de Viña

El productor musical adelantó que recibió la invitación para la Gala del Festival de Viña. A lo que los panelistas le preguntaron sobre la famosa «caja», que les llega a los invitados oficiales para asistir al festival.

«La cajita, nada, viene una cajita con tu nombre afuera y adentro trae como un, no sé si un llavero o un destapador. Trae una cartita donde la municipalidad, Bizarro, Mega y todos te invitan a ser parte de la gala. Y aparte viene una bata. Esa es la bata que uno tiene que llegar con ella para que no te vean el vestuario antes para que no haya spoiler del vestuario«, señaló el DJ.

Ante esto, Pablito comento que tuvo un muy buen recibimiento respecto a su ropa en Gala del Festival 2025. El artista subió unas fotos a su redes sociales con el comentario de «Flaites en la Gala de el Festival de Viña».

Pablito pesadilla mencionó que: «El año pasado me invitaron, fui a la gala y a la gente, bueno, recibí muy buenas críticas de parte de la crítica del vestuario y todo eso. Un vestuario que hizo Ricardo Oyarzún, un grande. Un gigante y ahora este año también estoy haciendo el traje con él, así que espérense«.

