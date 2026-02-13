San Solterín: Qué hacer este 14 de febrero si estas soltero el Día de San Valentín

El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, aunque la mayoría lo pasa con sus parejas y pololeando. También conocido como Día de San Valentín o simplemente Día de los Enamorados. Es una fecha difícil para algunos solteros, aquí te dejamos algunas recomendaciones para pasar este fin de semana de la mejor manera.

Si te gusta salir y las nuevas experiencias, puedes asistir a un evento exclusivo para solteros mayores de 30 años. La actividad consiste en que las mujeres se quedan sentadas y los hombres rotan. Tiene una duración de dos horas, aunque depende de la cantidad de citas.

Después de terminar las citas, los participantes pueden quedarse a socializar y tomar algo. Es importante recalcar que el evento es de «citas rápidas» y no una fiesta. Pero siempre puede visitar las discos Santiago.

El encuentro se realizará el día sábado 14 de febrero a las 19:00 horas en Bar en Providencia. Puedes comprar tus entradas a través de su página web, Los organizadores advierten que son cupos limitados.

Algo más sutil para mimarte si estás soltero el Día de San Valentín

Si quieres que este día sea más tranquilo, siempre esta la opción de hacer un maratón de películas que te harán agradecer que estés soltero.

Te gusta el drama, entonces los filmes perfectos para ti son, Historia de un matrimonio (2019), que muestra el crudo relato de un divorcio. Blue Valentine (2010), que habla del desgaste amoroso o Eterno resplandor de una mente sin recuerdo (2004), una película que habla del dolor y la superación.

Ahora si no quieres llorar ese día, unas opciones más cómicas son Solterísima (2020), una comedia sudafricana que trata de la libertad tras un ruptura. ¿Qué paso ayer? (2009) una entretenida película que relata las aventuras de un grupo de amigos en donde uno de ellos desaparece durante su despedida de soltero. Y como última recomendación está Cómo ser soltera (2016), es sobre un grupo de mujeres en Nueva York que prueban la soltería y el autodescubrimiento.

