¡Impacto en el mundo del espectáculo! Muere querido actor a los 48 años: «Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad»

Una lamentable noticia impacta al mundo del cine. El actor estadounidense James Van Der Beek murió el pasado miércoles 11 de febrero a los 48 años.

La noticia generó impacto inmediato entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

Fue durante la tarde cuando su familia confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales. Publicaron una fotografía del intérprete y acompañaron la imagen con un sentido mensaje de despedida.

«Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo», fueron las palabras de su familia.

La trayectoria de James Van Der Beek

Van Der Beek alcanzó fama mundial a fines de los años 90 gracias a su papel como Dawson Leary en la serie juvenil «Dawson’s Creek». Su personaje marcó a toda una generación y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión de la época. Luego amplió su carrera con participaciones en diversas películas y producciones televisivas, donde mostró distintos matices como actor.

El actor enfrento una dura batalla de salud durante los últimos años. En 2024 hizo público que padecía cáncer colorrectal, diagnóstico que recibió en 2023. Desde entonces, compartió las diversas etapas de su tratamiento.

Fue a través de publicaciones en redes sociales donde relató las exigentes rutinas médicas que debió cumplir. Incluso, organizó una subasta con artículos vinculados a «Dawson´s Creek».

El mundo del espectáculo despide a un actor que dejó huella en la cultura pop y en la memoria de quienes crecieron viéndolo en pantalla.

