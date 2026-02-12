Día de los enamorados 2026: Estas son las películas románticas que no pueden faltar este 14 de febrero

El cine genera sensaciones de todo tipo, en solo una hora o más, puedes estar viviendo una montaña rusa de emociones que son inevitables. Hoy te contamos los clásicos y populares románticos del cine para esta edición de San Valentín 2026.

Entre las películas clásicas e inmortales nos encontramos el primer lugar a Casablanca (1943), que esta ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La historia relata temas de amor perdido, lealtad y sacrificio.

Titanic (1997) es otra cinta que tiene referencias y memes hasta la actualidad, cuenta la historia de amor de dos jóvenes dentro del mar, abarca temas de amor prohibido y desigualdad social. Como tercer clásico, esta la famosa película Lo que el viento se llevo (1939), que trata sobre la ambición y al perdida de la inocencia.

Top cinco películas más románticas para este 14 de febrero

Ahora bien, entre las películas con mejor calificación tenemos Votos de Amor (2012), es una película que narra la historia de una joven que tuvo un grave accidente, en donde pierde la memoria olvidando su relación. Su esposo debe esforzarse por tratar de reconquistar a su pareja, que no lo reconoce.

Querido John (2010), es un drama basado en una novela, que trata sobre un soldado que se enamora de una estudiante universitaria en verano. El tercer filme es Yo antes de ti (2016), es una historia de amor sobre una joven excéntrica que cuida a un exbanquero que quedo tetrapléjico y ha perdido las ganas de vivir.

A la mala (2015), trata de una actriz desempleada que crea un negocio para exponer a infieles, pero todo cambia cuando se enamora de uno. Como última película recomendada es la famosa novela de John Green. Bajo la misma estrella (2014), relata una historia de amor de dos adolescentes que se conocen en un grupo de apoyo para pacientes de cáncer. Siendo estas las cinco películas más románticas según IMDb (Internet Movie Database), una base de datos sobre cine y televisión más grande del mundo.

