Festival de Viña 2026: revisa la programación para hoy, lunes 23 de febrero, la segunda noche del esperado evento

El pasado domingo se vivió la primera noche del evento más grande de Sudamérica. Esta contó con la participación de los cantantes Gloria Estefan y Matteo Bocelli junto al humorista Stefan Kramer.

Asimismo, el evento animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Traerá este lunes 23 de febrero a dos artistas internacionales y a un reconocido humorista.

Los artistas que abrirán el show de esta noche son la banda británica Pet Shop Boys, conformada por Neil Tennant y Chris Low. En cuanto al humor, el comediante Rodrigo Villegas se presentará por tercera vez en los escenarios de la Quinta Vergara. Cabe señalar que el humorista se presentó en 2017 y 2023.

Además, quien cerrará esta segunda noche del festival será el grupo musical colombiano Bomba Estéreo. Que pondrá a bailar a todos con sus éxitos «Ojitos Lindo», «Soy Yo» y «To My Love».

Segunda noche de la competencia internacional

Por otro lado, durante esta jornada continúa la competencia folclórica e internacional de Viña del Mar 2026. Entre los participantes de esta noche folclórica están Chile con la banda A Los 4 Vientos con la canción “Valoración”, México con Majo Cornejo con “Ningún Color Tiene Dueño” y Colombia con Rebolú interpretando “Los Herederos”.

Mientras que para la competencia internacional estará Italia representada por Chiara Grispo con “Grazie A(d)dio”, en Estonia con Vanilla Ninja con la canción “Ready To Go” y República Dominicana con Johnny Sky interpretando “Call On Me”.

La transmisión comenzará a partir de las 21:00 horas por Mega y Mega 2, la que contará con lenguaje de señas. Además de MegaGo y sus otras plataformas online. Por otra parte, para los otros países de Latam, pueden ver el festival en vivo a través de Disney+.

