Neme lanza inesperado comentario que impacta a Tonka Tomicic en caso Américo y Yamila Reyna: «Te lo dije muchas veces…»

Un comentario de José Antonio Neme dejó en shock a Tonka Tomicic en la reciente edición de Mucho Gusto, esto mientras hablaban del mediático caso entre Américo y Yamila Reyna.

La animadora mantuvo la calma, sin embargo, aseguró no estar de acuerdo con las palabras de su colega.

Fue en el último capítulo del espacio donde hablaron sobre el caso de Ámerico y Yamila Reyna. Ahí, José Antonio Neme comentó: «Creo que hay que investigar, hay que preguntar cuál fue el contexto. Hay que ser cuidadoso con algo que puede ser más complicado. No tengo la certeza ni represento a nadie, pero creo que puede haber algo serio para una de las partes».

Por otro lado, se unió Tonka Tomicic: «Cuando eres tan conocido y sale algo público, hay temor también. Porque es algo que tienes que procesar. Yo creo que hay que esperar y tener reserva», lanzó.

El comentario de José Antonio Neme que sorprendió a Tonka Tomicic

Siguiendo por esa línea, Neme señaló que no estaba de acuerdo con Tomicic.

«Yo soy de la idea… tú sabes lo que yo pienso, te lo he dicho en privado y en público. Cuando uno está en una situación compleja tiene que hablar. Creo que el silencio… y te lo dije muchas veces a ti, cuando te tocó tu caso», comentó sin tapujos.

Tonka Tomicic no dudó en responder: «Tú dices siempre que el que calla otorga, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque a veces no sabes qué hacer ni decir ni en quién confiar. Más aún si está en la palestra de todos los medios».

Asimismo, el periodista de Mega alzó la voz nuevamente para hablar sobre la relación: «Son muy conocidos, una relación súper mediática, él le canta al amor y al desamor, entonces hay muchos factores que me parece que obligan a las partes a tener que hablar».

«No es un ruptura común y corriente; cuando ya hablamos de una eventual agresión y una eventual denuncia, el silencio no hace nada más que hacer crecer la bola de nieve. Yo entiendo tu posición Tonka, de procesar, pero acá los mayores de edad tenemos responsabilidades ante la ley», cerró José Antonio Neme.

