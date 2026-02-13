Neme aclara situación tras «incómodo» momento con Tonka Tomicic en plena emisión del matinal: «Es problema de…»

Fue en la jornada del día jueves que un «incómodo» momento se vivió en Mucho Gusto. Esto luego de un cruce de palabras entre José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

Fue en el marco de la polémica entre Yamila Reyna y Américo que surgió un debate entre los comunicadores. «¿Cuál fue el contexto? Hay que ser cuidadoso con algo que puede ser más complicado. No tengo la certeza ni represento a nadie, pero creo que puede haber algo serio para una de las partes», comenzó Neme.

Tonka Tomicic no demoró en responder: «Cuando eres tan conocido y sale algo público, hay temor también. Porque es algo que tienes que procesar. Yo creo que hay que esperar y tener reserva», lanzó.

«Yo soy de la idea de que cuando uno está en una situación compleja tiene que hablar. Creo que el silencio… y te lo dije muchas veces a ti, cuando te tocó tu caso», continuó José Antonio Neme.

«Cuando tú vives una situación difícil y fuerte en la intimidad, que es expuesta, no siempre digieres tan rápidamente como otros. Hay que darle tiempo a las personas», contestó, luego de aludir al caso relojes.

«A veces no sabes qué hacer ni decir ni en quién confiar. Más aún si estás en la palestra de todos los medios», cerró la ex animadora del Festival de Viña.

La respuesta de José Antonio Neme tras «tenso momento» en Mucho Gusto

Luego del debate, «Que te lo digo» se contactó con el rostro de Mega para aclarar si existió una incomodidad por parte de Tonka luego del intercambio de palabras.

«Para mí estuvo súper cómoda, estaba bien, todo bien al final del programa, nos ha ido bien», explicó Neme.

Para cerrar, señaló que: «Si se vio otra cosa, bueno es problema de la gente que lo vio. Yo tengo tres millones de cosas de las qué preocuparme que lo que perciben terceras, cuartas, quintas personas. Los amo».

