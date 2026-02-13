Día del Soltero: ¿Por qué se celebra el 13 de febrero?

El 14 de febrero ha tomado relevancia durante muchos años. Los enamorados organizan ese día casi una semana o incluso mes de anticipación. Entre panoramas y regalos, buscan las mejores opciones para sorprender. Pero antes de ese día existe el Día del Soltero. Esta fecha es cada vez en más importante y tiene un significado muy particular.

La fecha reconoce a los solteros y pone en valor el amor propio e independencia. Este día busca reflexionar sobre el cuidado personal y autoconocimiento, pero sobre todo es para regalonearse.

¿Cuál es el origen del día del soltero?

La fecha se presento de forma espontanea y comenzó a tomar relevancia a medida que la gente lo popularizo. Esta surgió como una respuesta para el día de los enamorado.

En Chile cae un 13 de febrero, pero alrededor del mundo las fechas varían. Por ejemplo, en China el día del soltero es el 11 de noviembre (11/11) y nace por una propuesta de unos jóvenes de la Universidad de Nankín. Aunque su objetivo fue solamente una reunión de amigos para poder sobrellevar estos eventos, tuvo un giro inesperado al popularizarse. Por otro lado, también se dice que se eligió esa fecha, porque el número 1 representa la idea de estar solo. Aunque también en Chile se festeja ese día.

Lo mismo pasa en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, donde se celebra un día después del de los enamorados, el 15 de febrero.

Cosas para hacer mientras estas sin compromiso

Existen múltiples actividades que puedes realizar mientras aprovechas tu soltería. Entre las actividades más comunes esta hacer una maratón de películas o series, pedir comida a domicilio o comprarte ese regalo que tanto querías. Si quieres algo más movido, visitar lugares nuevos junto a tus amigos como algún bar o discoteca, siempre es una buena opción.

También puedes leer en Radio Corazón: Pablito Pesadilla adelantó su traje para la Gala del Festival de Viña 2026 y contó que viene en la famosa «cajita»: «Así que espérense…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google