Año Nuevo Chino 2026: dónde y cómo vivir la cultura china en la capital

El Año Nuevo Chino comienza el día 17 de febrero del 2026 y termina el 3 de marzo del 2026, con el Festival de los Faroles.

Al principio esta celebración era destinada para honrar a los familiares que ya no se encuentran entre nosotros, pero con el tiempo se ha generado una instancia de reunión y fiesta, en donde se vive la magia y experiencia de la gastronomía, cultura, danzas tradicionales y desfiles.

Este año es representando por el caballo de fuego, que se destaca por el dinamismo, la fuerza y libertad. El caballo es el séptimo animal en el calendario Chino y los nacido en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014 lo tiene como símbolo. Según el horóscopo chino, este año será de bastante movimiento y cambios con una energía intensa.

Festival y cultura en Santiago

Si quieres vivir la experiencia China en Santiago puedes recorrer de forma gratuita el Jardín Chino ubicado dentro en Parque O’Higgins, un espacio tranquilo que cuenta con una arquitectura y arte Chino, una laguna con flores de loto y aves locales.

Igualmente, el GAM tiene una exposición llamada «Hecho en China», que cuenta con más de 500 objetos chinos como abanicos, esculturas o cuadros, aunque esta disponible hasta el 26 de Marzo del 2026.

Por otro lado, si quieres vivir una experiencia similar al Festival de los Faroles, puedes conocer el Tianfu Festival, el festival de luces chinas más grande de Latinoamérica, que estarán abierto los días 16 y 17 febrero en Padre Hurtado, La Reina y en el pueblito de Las Vizcachas en Puente Alto.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketplus y toda la información está en las redes sociales de los eventos.

