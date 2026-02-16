Myriam Hernández comparte romántica postal con su supuesta nueva pareja… pero la elimina a los segundos

La reconocida cantante Myriam Hernández volvió a estar en el centro de la conversación. Sin embargo, esta vez no por su música, sino por una publicación que duró segundos en redes sociales.

La artista compartió una fotografía junto a quien sería su nueva pareja. No obstante, el registro desapareció a los pocos segundos de ser posteado. A pesar de esto, la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez alcanzó a capturar el momento y difundió el pantallazo en su cuenta de Instagram.

«Myriam Hernández sube la primera foto con Fernando, su nueva pareja (pero la borra a los segundos)», escribió la comunicadora.

Esto ocurre meses después de que se confirmara el fin de la relación entre la intérprete y Jorge Saint-Jean. Tras 35 años juntos, la pareja puso fin a su matrimonio en diciembre de 2024. La noticia marcó pauta en distintos espacios de televisión y espectáculos.

Cecilia Gutiérrez revela foto que Myriam Hernández habría subido por error

En ese contexto, la comunicadora explicó que la intérprete de «Huele a Peligro» ya habría pasado página.

«Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él con amigos y el entorno, oficializando la relación».

«Se buscó algo completamente distinto, fuera de la escena artística y musical. No es músico, ni cantante, ni manager, no tiene nada que ver con eso», explicó sobre su nueva relación.

«No sé cómo lo querrán llamar ellos, pero sí está en una relación con Fernando», cerró Cecilia Gutiérrez.

También puedes leer en Radio Corazón: «Era muy jugada…»: Carla Ballero se sinceró sobre la polémica fotografía desnuda con su hermano para una publicidad

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google