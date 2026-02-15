«Era muy jugada…»: Carla Ballero se sinceró sobre la polémica fotografía desnuda con su hermano para una publicidad

En el más reciente capítulo de Only Friends, emitido la noche del sábado, Carla Ballero fue una de las invitadas al panel que compartió junto a José Antonio Neme, Paulina Nin, Pablo Herrera y Luis Mateucci.

En medio de una dinámica donde debían responder qué información personal borrarían de internet, a Carla le tocó enfrentar una de las mayores polémicas de su carrera: la sensual fotografía que protagonizó en 2008 junto a su hermano, Álvaro Ballero.

Carla Ballero se sinceró sobre la polémica fotografía desnuda con su hermano para una publicidad

Aunque inicialmente aseguró que no borraría nada de su pasado, desde el panel reflotaron la recordada imagen publicitaria. Cuando la mostraron en pantalla, su reacción fue inmediata: «¡Ay no!», para luego agregar: «Ya, verlo tanto me desagrada. Igual era mi hermano».

La comunicadora explicó el contexto de la sesión fotográfica: «Era un amigo que tenía esta marca de relojes y nos pidió ayuda. Yo me fui en la volá y dije ‘hagamos algo bueno’, porque era nuestro amigo», relató.

Además, aclaró que no hubo un gran beneficio económico detrás: «No era como que nos estábamos ganando millones de dólares, nada de eso. A esa edad, creo que tenía 23 o 25, yo todavía era muy jugada, como ingenua, como que mi hermano era mi hermano. No tenía hijos seguramente. Hoy día me da como nervio verla, la verdad«, confesó.

Pese a la incomodidad actual, fue honesta: «No sé si la borraría, está bien que esté, pero no me gusta, me da como nervio«, sostuvo.

Finalmente, reveló qué ocurrió con el reloj que promocionaron en esa campaña: «Nos fuimos a Maitencillo y me robaron ese, me robaron un iPad, me robaron de todo y entre medio el reloj», cerró Carla Ballero.

